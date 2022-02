Pour certains habitants de Kiev, il n’y a plus qu’à attendre

Artem Kalashnyk nous a dit qu’il allait attendre pour « voir de quoi demain sera fait ». Selon lui, de nombreuses villes d’Ukraine sont aussi la cible de tirs : « on peut les entendre et les voir dans plusieurs régions (…) donc ce n’est pas sûr ». Pour lui comme pour des milliers d’autres habitants de la capitale, il n’y a plus qu’à attendre. /vja