Une nouvelle venue au Sikypark

Le Sikypark accueille une nouvelle petite tigresse. Agée de quatre mois et demi, Sangha est arrivée de France au parc de sauvetage animalier en décembre 2021. Son propriétaire recherchait désespérément un nouveau foyer pour la petite tigresse. Le parc indique dans un communiqué ce jeudi qu’elle « s'habitue petit à petit à ses nouvelles personnes de référence et à son nouvel environnement ». Pour éviter le surmenage, la jeune tigresse reste pour l'instant en grande partie dans les coulisses mais explore l’enclos extérieur de temps en temps. « Cela dépend de différents facteurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir que les visiteurs puissent la voir » ajoute le Sikypark. Pour expliquer et documenter ses progrès, le zoo a créé le site internet le « journal de Sangha ». /comm-cer