Des milliers de personnes manifestent à Berne pour la paix en Ukraine

« Paix pour l'Ukraine et toute l'Europe », tel était le slogan de la manifestation autorisée qui a débuté à midi sur la Schützenmatte, non loin de la gare de Berne, interrompant temporairement la circulation. Les manifestants voulaient ainsi exprimer leur solidarité avec les Ukrainiens.

Des drapeaux de la paix et de l'Ukraine ont marqué le paysage. Des applaudissements ont été adressés aux orateurs qui ont notamment crié « Non à la guerre de Poutine, non à toutes les guerres » et « Pas un franc à l'agresseur ». Une habitante du Val-de-Travers d’origine ukrainienne a participé au défilé, pour envoyer un message de soutien à ses proches en Ukraine.