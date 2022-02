Plaidoyer pour des patrouilleurs scolaires adultes

On les aperçoit souvent aux heures de pointes, ils veillent sur les passages piétons en gilets fluorescents et palette en main. Les patrouilleurs scolaires existent en Suisse depuis 70 ans et assurent la sécurité des écoliers. Beaucoup d’enfants sont affectés à cette tâche, et c’est un problème pour le Bureau de prévention des accidents (bpa). Dans un communiqué publié récemment, ce dernier relève que les enfants peuvent être dépassés par la complexité de cette tâche lourde de responsabilités, même si une formation appropriée leur est donnée. C'est pourquoi le bpa préconise de n'engager plus que des adultes pour assumer la fonction de patrouilleurs, comme l'explique son porte-parole Nicolas Kessler :