Une ferme bien tenue, sans chichis

C’est parti pour la deuxième édition du concours de la ferme la mieux tenue de Suisse romande. Cette compétition originale a été imaginée par un agriculteur vaudois qui souhaitait donner un bon coup de projecteur à son métier, casser les clichés et rapprocher producteurs et consommateurs. Huit fermes participeront à cette édition dont la ferme du Beurnez à Pontenet, visitée le samedi 26 février par le jury. Christophe Mornod entend se présenter tel qu’il est, en toute authenticité. « Si je me préparais, je serais un tricheur. Mais on va quand même donner un petit coup de balai », sourit l’agriculteur :