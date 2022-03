Les PME biennoises ont globalement bien traversé la crise

Coup de projecteur sur l’impact économique de la crise Covid-19 sur l’économie de la région. C’est sur ce thème qu’a porté le traditionnel sondage réalisé par l’association PME Biennoises.

Le questionnaire a été envoyé à quelque 300 petites et moyennes entreprises. Un tiers a rempli et retourné le formulaire.

Il en ressort que les PME de Bienne et environs ont globalement bien traversé la crise économique, notamment grâce aux mesures prises par la Confédération et le Canton. Le chômage partiel (près de la moitié des PME ont eu recours aux RHT durant la crise) a permis de maintenir la plupart des portes de travail et environ un tiers des entités qui ont répondu au sondage ont contracté un prêt Covid.

Le soutien mis sur pied par la ville de Bienne n’a en revanche eu que peu d’incidences. Les autorités municipales ont distribué des bons d’achat de 25 francs à faire valoir auprès des entreprises ayant leur siège à Bienne. La grande majorité, 85 %, n’a pas pris part à cette action.

C’est la même proportion qui n’a pas pu bénéficier d’une réduction de loyer pour leurs locaux commerciaux durant la pandémie. Les explications de Joël Pauli, membre du comité de l’association PME biennoises :