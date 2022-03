Pas de pollution étendue à l’usine d’incinération de déchets de Bienne

Les usines d’incinération des ordures ménagères n’ont pas entraîné de pollution grave des sols en dioxine dans le canton de Berne. C’est ce que montrent les résultats des analyses de sol réalisées durant l’automne et l’hiver 2021 et publiés mardi. Elles ont porté sur des échantillons prélevés aux abords d’usines d’incinération désaffectées ou encore en service à Bienne, Berne et Krauchthal.





Trop de dioxine à Lausanne

Tout a commencé à Lausanne l’été dernier ou des teneurs en dioxine très élevées ont été mesurées dans les sols proches d’une ancienne usine d’incinération des ordures ménagères. Suite à ces résultats, il été décidé, sur mandat des exploitants des usines d’incinération, de pratiquer des analyses aux abords des installations de Bienne, Berne et Krauchthal. Ces travaux ont été réalisés avec la coordination et le suivi de l’Office des eaux et des déchets.





Bons résultats dans le canton de Berne

Bonne nouvelle, les résultats des analyses permettent d’exclure que les structures bernoises aient causé une pollution étendue comme à Lausanne. Il n’a pas été mesuré de teneurs élevées en dioxine ni en métaux lourds qui soient susceptibles d’être dangereuses pour les êtres humains et les animaux. /comm-ami