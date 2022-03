Usinesonore réinvestit la Neuveville

Usinesonore revient avec son festival après une pause de quatre ans. Les organisateurs de la manifestation de musique, de dance et d’art visuel a présenté mardi à la presse le programme de sa 8e édition. Une édition qui mêle expériences artistiques avec des créations de tout genre et toute origine, et contenus éducatifs avec des conférences et un projet pédagogique.

Le festival se déroulera pour la deuxième fois à la Neuveville du 10 au 18 juin. La dernière fois, c’était en 2018. Après une annulation à cause de la pandémie, le directeur d’Usinesonore Julien Annoni se réjouit de réinvestir les rues de la cité médiévale avec un projet flambant neuf.