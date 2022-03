« Le Centre Avenir Jura bernois » se veut un trait d’union pour la région

Le Centre veut se faire une place au sein de la politique régionale. Le nouveau parti, qui est né de la fusion entre le PDC et le PBD, présente quatre listes en vue des élections du 27 mars, deux au Grand Conseil et deux au Conseil du Jura bernois. Les différents candidats se répartissent entre « Le Centre Avenir Jura bernois » et « Le Centre Avenir Moutier ». Les premiers, à savoir Fabienne Veya, Robin Parisi, Jacques Frei et Jean-Pierre Bühler, sont en lice tant pour le Grand Conseil que pour le CJB. Ils ont lancé leur campagne mercredi matin à Tramelan.

Les candidats des listes « Le Centre Avenir Jura bernois » entendent notamment se positionner comme des bâtisseurs de ponts entre les blocs de gauche et de droite. « Je suis convaincu que dans les rapports de force, on ne peut rien construire. En étant au centre, on a un rôle particulier. Il faut écouter, être ouvert et trouver des compromis », a expliqué à RJB Fabienne Veya. Selon elle, cette position est d’autant plus importante dans la région par rapport à la question jurassienne. « Après toutes ces années, on a beaucoup d’énergie à développer pour les jeunes », souligne la candidate. Fabienne Veya ajoute que certains atouts ont peut-être été négligés par le passé.