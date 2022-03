Objectif Rathaus : Debout le Jura bernois et les Verts alternatifs

A peine fondés, ils visent déjà le Grand Conseil. Voilà l’ambition de Debout le Jura bernois et des Verts alternatifs en vue des élections du 27 mars. Depuis un peu plus d'une semaine, RJB s’intéresse aux partis de la région en lice pour le législatif bernois. Mercredi et jeudi, place aux formations qui ne sont pas représentées au sein de la députation francophone du Grand Conseil.Debout le Jura bernois émane du mouvement Debout la Suisse qui s’est formé pendant la pandémie de coronavirus. Et la gestion de la crise sanitaire justement, c’est ce qui a motivé plusieurs citoyens à s’unir pour revendiquer leur insatisfaction, confie Isabelle Perroud, candidate au Grand Conseil.