Treize jeunes cyclistes ukrainiens accueillis à Macolin

La Suisse va accueillir treize jeunes sportifs d'élite ukrainiens à Macolin. La cheffe du Département fédéral de la défense, Viola Amherd, a donné son feu vert à la venue de ces cyclistes. Des nageuses et des nageurs pourraient aussi bientôt rejoindre le Centre sportif de Tenero.

Swiss Cycling est allée chercher la relève cycliste ukrainienne à la frontière polonaise avec deux bus, nous apprend l'Office fédéral du sport (OFSPO) dans un communiqué. Les athlètes sont arrivés mercredi à Macolin.

Des nageuses et nageurs ukrainiens ont également déposé une demande au Centre sportif de Tenero (CST), le deuxième centre national de sport de l’OFSPO. Matthias Remund, son directeur, et Bixio Caprara, le directeur du CST, ont immédiatement pris contact avec les services compétents afin d’accueillir au mieux ces sportives et sportifs en Suisse. /ATS-gtr