Un couple Biennois surpris par un élan de solidarité

Un élan de solidarité qui a dépassé toutes leurs espérances. Le couple Hartmann de Bienne a lancé le week-end dernier un appel pour récolter des couvertures, des habits et des conserves destinés à la Moldavie. Ce pays n’a que deux frontières, une avec la Roumanie à l’ouest et l’autre avec l’Ukraine à l’est.

La guerre déplace des centaines de milliers d’Ukrainiens dont une bonne partie prend la direction de la Moldavie. Or ce pays, en plus d’être petit, compte parmi les plus pauvres du continent européen. Le PIB nominal par habitant atteignait en 2020 environ 4'300 dollars, selon Wikipédia. Pour comparaison, le même indicateur affichait 12'800 dollars en Roumanie et près de 82'000 dollars en Suisse.

Madame Hartmann qui est originaire de Moldavie et qui a de la famille aussi en Ukraine est évidemment touchée par les événements qui secouent la région.

Elle a pris langue avec des entrepreneurs de son pays natal qui font régulièrement la navette entre la Suisse et Moldavie. Ils ont proposé d’acheminer vers leur pays des biens de première nécessité :