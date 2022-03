Des oranges pour soutenir les enfants

Acheter des oranges pour venir en aide aux enfants du monde. C'est ce que propose à la population l'organisation Terre des Hommes depuis 60 ans. Vendredi et samedi, des centaines de bénévoles descendront dans les rues du pays pour vendre des agrumes, action symbolique qui leur permettra de récolter des fonds pour la santé des mères et des enfants, l'achat de nourriture et l'accès à la justice. Car les besoins des enfants s'intensifient, relève Terre des Hommes dans un communiqué : « Un enfant sur six vit dans une zone de conflit, 33 millions sont déplacés de force et 616 millions d’entre eux ne sont pas scolarisés en raison de la fermeture prolongée des écoles ».





La région se mobilise

Le groupe de bénévoles de Bienne et du Jura bernois sera également déployé sur le terrain vendredi et samedi. Sa présidente Chantel Rey Bourquin évoque l'orange, fruit vitaminé, dont la couleur est emblématique de Terre des Hommes :