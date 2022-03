Connaître la politique de manière plus ludique

Des membres du Grand Conseil et des élèves se sont rencontrés à l’Hôtel du gouvernement bernois. Le parlement cantonal a invité 80 élèves du degré secondaire II pour participer à l’événement « Jeunesse pour la démocratie » dans le cadre du projet CH+ Games for Democracy. La rencontre avait pour but d’éveiller l’intérêt pour la démocratie et promouvoir la participation politique chez les jeunes. Deux bourses d’idées et un speed dating ont permis aux jeunes invités de faire connaissance avec des membres de différents groupes parlementaires, indique ce vendredi le Grand Conseil dans un communiqué.







Lors de ce speed dating, les élèves ont « discuté de sujets concernant la démocratie et partagé leurs réflexions de manière tout à fait informelle ». La première bourse aux idées était consacrée aux attentes des jeunes envers les hommes et femmes politiques. La deuxième avait pour but d’expliquer le fonctionnement parlementaire au niveau cantonal et au niveau fédéral. Plusieurs stands ont également présenté des projets visant à encourager la participation politique. /comm-fwo