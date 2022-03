Il faudra encore compter avec le PSA

Avec ou sans Moutier, le PSA reste convaincu que la culture francophone de la région doit être défendue. Le parti dit vouloir poursuivre les relations interjurassiennes, en particulier dans le domaine de la culture. Il persiste aussi dans ses critiques envers le Conseil du Jura bernois, un organe « qui n’a pas la substance que la région mérite ». Et d'appeler à la création d'une véritable institution politique dotée de pouvoir et de compétences. Enfin, le PSA adhère « entièrement et sans nuance » à la politique, aux valeurs et au programme du Parti socialiste suisse. Il entend s'opposer à la « politique antisociale » menée par le Grand Conseil bernois.

Les objectifs du PSA sont de décrocher un siège au Grand Conseil et un siège au Conseil du Jura bernois. S'agissant de l'élection au Conseil-exécutif, les socialistes autonomes appuient la candidature de Peter Gasser (Ensemble socialiste) et invitent les citoyens à compléter leur liste avec les candidats du ticket rose-vert. /oza