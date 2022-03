« Je m’entraîne avec » les Bienna Jets

Après avoir suivi un entrainement complet des Bienna Jets, il est temps de se pencher un peu plus sur ce sport qui reste tout de même encore assez énigmatique en Suisse. Aux Etats-Unis par contre, il s’agit de l’un des sports les plus populaires et ceci s’explique notamment par le fait que c’est une activité accessible à tous, à en croire Jarkko Signer, capitaine des Bienna Jets :