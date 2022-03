« Le Centre » pense à Moutier

Les représentants prévôtois du Centre ont l'intention de tirer leur épingle du jeu lors des élections cantonales bernoises du 27 mars. La nouvelle formation, fruit de la fusion entre le Parti démocrate-chrétien et le Parti bourgeois-démocratique, a présenté vendredi ses deux listes « Avenir Moutier » pour le Grand Conseil et le Conseil du Jura bernois. Les six candidates et candidats ont souhaité se distinguer du Centre « Avenir Jura bernois », qui a présenté ses listes mercredi. « Nous partageons évidemment les mêmes arguments que nos collègues, à la seule différence que nous sommes Prévôtois. Il s’agit pour nous de mettre en œuvre le transfert de la ville dans le canton du Jura de manière judicieuse », a expliqué Pascal Eschmann, conseiller municipal à Moutier et président du PDC Jura.





Pas de politique de la chaise vide

C'est cette spécificité et ces défis à venir qui ont poussé Le Centre à composer deux listes propres à Moutier. Le parti aurait pu opter pour la politique de la chaise vide en Prévôté, mais il estime qu'une telle action n'aurait pas été constructive. « Surtout, d’importantes décisions pour la ville et pour le Jura bernois sont encore à prendre au niveau cantonal. Nous ne pouvons pas laisser le champ libre aux partis qui affichent des positions tranchées eu égard à certaines réactions épidermiques que nous subissons depuis le premier vote du 18 juin 2017 », a poursuivi Pascal Eschmann, ajoutant que les Prévôtois payent encore leurs impôts dans le canton de Berne, ce qui leur donne des droits. De son côté, Clément Piquerez a insisté sur l'importance de maintenir des relations intercommunales et interrégionales. « Détruire ce qui fonctionne par simple esprit revanchard n’est pas une solution », a-t-il déclaré. Et d'évoquer notamment le départ du ceff Artisanat à Bienne, le projet de réorganisation des sapeurs-pompiers, ou encore l'idée d'une école secondaire dans le Grand Val.