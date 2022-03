Vaste trafic de drogue démantelé dans le canton de Berne

Deux hommes mis en accusation pour la vente de plus de 38 kilos de drogue. Le Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales indique vendredi avoir interpellé deux personnes. Un homme de 38 ans a été arrêté en avril 2020 à Berne. Un autre de 27 ans a été interpellé en décembre 2020 en Hongrie et ramené en Suisse. Le premier est soupçonné d’être le cerveau d’un vaste trafic de d’héroïne, tandis que le deuxième aurait géré des appartements comme dépôts de drogue et vendu de l’héroïne. Les deux hommes ont avoué et se trouvent actuellement en exécution anticipée de peine, précise le communiqué.





Plusieurs dépôts

Lors des investigations de la police, plusieurs dépôts de drogue ont été découverts et démantelés dans des appartements de les régions du Seeland, du Mittelland et de Berne. Six autres personnes ont été interpellées pour complicité après avoir mis à disposition leurs logements comme dépôts de drogue. Cinq passeurs ont également été arrêtés. Au total, 13 kilos d’héroïne ont pu être saisis. Les prévenus sont accusés d’avoir organisé en bande le trafic de plus de 38 kilos d’héroïne. /comm-gtr