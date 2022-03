Élections cantonales : nos débats

La rédaction de RJB se mobilise pour vous faire vivre la campagne des élections bernoises. Mardi 8 mars, les deux candidats pour le siège du Conseil-exécutif réservé au Jura bernois Pierre Alain Schnegg et Peter Gasser débattront en direct. Les lundi 7 et jeudi 8 mars, six formations politiques échangeront leurs points de vue sur l’avenir à donner au Conseil du Jura bernois. Ces échanges seront à suivre en direct dès 18h15 sur RJB et en vidéo sur RJB.ch. /clo-gtr