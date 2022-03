Le PVL veut recouvrir l’A16 de panneaux photovoltaïques

Le président du PVL jurassien s'appuie notamment sur une étude menée en Valais pour s'avancer sur la faisabilité du projet. « Il y a un projet en Valais avec une étude qui a été menée par Laurent Jospin et, notamment, deux ingénieurs qui ont participé à la construction de l’A16 et qui pensent que c’est faisable dans le Jura. Les premières contraintes sont celles imposées par l’OFROU sur la sécurité, mais on les connaît grâce au projet mené en Valais. Je pense que le principal pour nous, Jurassiens, est de maintenir la qualité du paysage. Là, ça risque de coincer à certains endroits », reconnaît Didier Receveur. La météo n’étant pas toujours des plus clémentes dans notre région, les tronçons choisis seraient les mieux exposés.