On croyait que ce moment n’arriverait jamais. Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, le Carnaval de Bienne a fait son grand retour ce week-end. Depuis jeudi et jusqu’à ce soir encore, les cliques défilent dans les rues de la cité biennoises sous les lancers de confettis. RJB s’y est rendu samedi. Les carnavaliers ont répondu présent.