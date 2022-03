Dernière ligne droite pour le SIAMS

Le SIAMS est prêt pour son grand retour. Les organisateurs du salon des moyens de production microtechniques de Moutier se disent confiants ce lundi et annoncent dans un communiqué que cette édition, qui affiche complet depuis fin janvier, sera « somptueuse ».

Après quatre ans d’absence, différentes améliorations sont mises en place pour cette année dans le but de rendre l’expérience SIAMS la plus simple, la plus sympathique et la plus efficace possible aux exposants, selon le communiqué. « Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec nos exposants afin de leur permettre de vivre la meilleure manifestation possible » explique Laurence Roy, responsable clientèle. Ces améliorations se verront dans plusieurs domaines, tels que la restauration et la communication.

Les visiteurs seront aussi choyés : le rythme des navettes depuis les parkings et la gare sera augmenté, l’offre de restauration étoffée et les services en ligne, comme la prise de tickets et l’éventuel avis de visite aux exposants, ont été améliorés.





Un programme riche et des personnalités

Comme le veut la tradition, ce sont plusieurs personnalités qui inaugureront cette édition 2022 du SIAMS. Ainsi les autorités communales et cantonales pendront la parole avant Pascal Meyer, le fondateur de QoQa. Le Jurassien viendra partager des réflexions et des visions mêlant les mondes réel et virtuel. Finalement le Conseiller fédéral Guy Parmelin clôturera la partie officielle.

Pour ce qui est du programme, les organisateurs du SIAMS préviennent que plusieurs événements se dérouleront tout au long de la semaine avec toujours le même objectif de donner de la valeur aux participants. Le programme complet sera disponible le 20 mars.

Les exposants profiteront, comme de coutume, de présenter leurs nouveautés dans les allées du Forum de l’Arc. « C’est toujours le cas au SIAMS, mais cette année, après quatre ans de pause forcée, le nombre d’innovations et leurs impacts potentiels sur les marchés est bien plus important » explique le directeur Pierre-Yves Kohler.