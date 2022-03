Des bourses mises au concours

Le domaine artistique peut postuler pour différentes bourses dans le canton de Berne. La Direction de l’instruction publique et de la culture (INC) au travers de la Section de l’Encouragement des activités culturelles met au concours des bourses dans différents domaines artistiques comme la musique, les arts visuels, la photographie et l’architecture.

Les bourses « Entr’acte » 2022 qui s’adressent aux professionnels du domaine de la musique permettent à leurs bénéficiaires, par exemple, d’explorer des espaces de liberté individuels sans être soumis à la pression de la production, d’élargir leurs compétences créatives ou de réfléchir à leur positionnement artistique. Vous trouverez les critères et les conditions d’admission ici. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 22 avril 2022.



Des autres bourses sont également disponibles pour les arts visuels, la photographie et l’architecture. L’objectif est d’aider des professionnels bernois ainsi que des médiateurs culturels de ces domaines à réaliser une œuvre ou un projet d’exception, à mener à bien des recherches, des études ou des projets d’envergure qui s’inscrivent dans leur travail ou à leur donner une liberté financière pour réaliser et développer leur travail. Vous trouverez les critères et les conditions d’admission ici. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 29 avril 2022. /comm-sbo