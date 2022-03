Des pillards détruisent un site funéraire dans le Jolimont

Des chasseurs de trésors ont détruit un important bien culturel sur le Jolimont, une colline située entre Cerlier (BE) et Gals (BE). Ils ont creusé un imposant trou dans un tumulus recouvrant un site funéraire préhistorique. Ce pillage n'est pas un cas isolé.

Les pillards ont pensé qu'il y avait une tombe richement dotée sous le tumulus, avance mardi le canton de Berne. Ils ont donc essayé de repérer des objets précieux avec un détecteur de métal. Mais ils n'ont vraisemblablement rien trouvé, car l'endroit avait déjà fait l'objet d'une fouille partielle en 1847.

Ces chasseurs de trésors ont causé des dommages importants à ce site préhistorique situé dans la forêt de la commune de Gals (Chules). La cavité de 2 mètres de profondeur et de 1,5 mètre de largeur a été découverte par hasard et signalée par des promeneurs au Service archéologique en décembre dernier.