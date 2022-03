L’UDC JB priorise trois domaines

L’UDC du Jura bernois veut s’engager en faveur des travailleurs de la classe moyenne. En plus de s’investir dans les thèmes de la sécurité et de l’indépendance, le parti agrarien de la région veut mettre l’accent sur trois points en vue des élections cantonales du 27 mars. Tout d’abord, le parti communique ce lundi soir vouloir éviter la hausse des impôts et des taxes. Pour ce faire, il veut « briser la dynamique d’une administration qui ne cesse d’enfler ». L’UDC JB relève que les directions cantonales devraient suivre l’exemple de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, dirigée par Pierre Alain Schnegg. Le Conseiller d’État de Champoz qui, selon le parti « cherche à légitimer chaque franc dépensé et a lancé des réformes courageuses et nécessaires notamment dans le domaine très coûteux de l’aide sociale ».

Le second domaine priorisé par l’UDC JB est le soutien aux PME, qui représentent 99% des entreprises suisses. Pour la section régionale du parti, il est nécessaire que le canton de Berne soit fiscalement attractif pour permettre le développement de ses entreprises, mais aussi pour en attirer de nouvelles sur son sol. Pour ce faire, l’UDC souhaite que le Canton propose des services administratifs modernes, numérisés et « orientés clients ». De plus, les démocrates du centre de la région veulent que l’aménagement du territoire tienne plus compte des besoins de l’économie en simplifiant les procédures et en faisant preuve de plus de flexibilité dans le domaine de la mise en zones à bâtir notamment.

Finalement, le troisième domaine que souhaite défendre l’UDC JB est environnemental. « La stratégie 2050 du Conseil fédéral se dirige vers un échec » selon le communiqué. Le parti régional se soucie de la pénurie d’électricité qui semble constituer une éventualité sérieuse. Il défend donc une politique énergétique qui privilégie la production indigène. Deux axes sont à privilégier selon l’UDC JB : l’hydraulique et le nucléaire. Il souhaite augmenter la capacité des centrales hydrauliques existantes et réinvestir massivement dans la construction de centrales nucléaires de dernière génération. /comm-lyg