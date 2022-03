Le Big Bang tombe à l'eau

Le comité directeur et le comité d’organisation de la Fête du lac de Bienne « Big Bang » ont décidé que l’événement n’aurait pas lieu cette année. Dans un communiqué diffusé mercredi, ils estiment que le temps entre l’annonce des assouplissements et le 31 juillet n’est pas suffisant pour mettre sur pied un événement de cette ampleur et réunir les moyens nécessaires. Les organisateurs ajoutent que les attentes politiques relatives à l’organisation d’un feu d’artifice alternatif - par exemple un spectacle de drones - ne sont pas réalisables dans la configuration actuelle du comité. Différentes options sont étudiées pour 2023 afin que le la fête nationale puisse à nouveau avoir lieu au bord du lac. /comm-oza