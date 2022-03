Certains habitants de Mitholz pourront rester chez eux pendant l’évacuation des munitions

Une partie de la population de Mitholz (BE) ne devra pas quitter le village lors des travaux d'évacuation des munitions et des explosifs ensevelis dans l'ancien dépôt sous la montagne, contrairement à ce qui avait été initialement planifié. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a réparti le terrain en plusieurs zones de danger en fonction des risques encourus. Le DDPS a indiqué mercredi dans quelle zone de danger se trouve chaque immeuble ou exploitation et ce que cela implique pour les personnes qui y habitent. Concrètement, différents périmètres ont été définis en fonction de leur distance à l'ancien dépôt militaire. Certains habitants pourront donc rester chez eux et des terrains agricoles pourront continuer à être exploités.

En définissant les zones de danger, l'analyse des risques règle le déplacement de la population ainsi que le dimensionnement des ouvrages de protection. Cette stratégie permet de ne pas obliger l'ensemble de la population à quitter Mitholz. Ce sont 87 habitants qui pourront choisir entre rester ou partir. Mais la qualité de vie dans ce village de 170 habitants y sera prétéritée. Le plus grand danger de l'ancien dépôt de munitions provient des restes de munitions situés dans la galerie ferroviaire ensevelie devant les cavernes. Des zones importantes ne peuvent pas être explorées. Il y a donc lieu de tenir compte d'un degré élevé d'incertitude, selon le DDPS.





Préserver la route

Pendant les travaux d'évacuation des munitions, il faudra maintenir la route nationale ouverte, voie de communication liant les cantons de Berne et du Valais via le Lötschberg. Le DDPS prévoit donc de prolonger le tunnel de protection contre les avalanches en direction de Frutigen. Cet ouvrage restera après la fin des travaux et fera office de route de contournement.

Construit lors de la Deuxième Guerre mondiale dans la montagne, le dépôt a explosé en décembre 1947. Il reste 3500 tonnes de munitions, soit plusieurs centaines de tonnes de substances explosives dans la caverne effondrée. Le village de Mitholz est situé entre Frutigen et Kandersteg. /ats