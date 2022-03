Élection au CJB : notre table ronde (2)

Quel avenir pour le Conseil du Jura bernois et quel rôle pour la jeunesse ? Comment le CJB doit-il défendre les intérêts de la région ? Comment se positionner face au prochain départ de Moutier dans le canton du Jura ? Les nouveaux élus devront répondre à ces questions après les élections du 27 mars. RJB a donné la parole aux partis en course en organisant une table ronde ce jeudi 10 mars. Trois jeunes candidats y ont pris part : Maurane Riesen d'Ensemble socialiste, Maxime Ochsenbein de l'UDC, et Cyprien Louis pour les Verts.