Un loup écrasé sur une autoroute bernoise

Un loup a été écrasé dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'autoroute A6 près d'Allmendingen. Son cadavre a été emmené au Tierspital de Berne pour des examens, a indiqué jeudi la direction bernoise de l'environnement.

Selon les premières indications, il s'agirait d'un jeune loup mâle. Il pourrait s'agir de l'animal qui a tué deux moutons les 1er et 7 mars dans les environs, en l'occurrence à Kirchdorf et à Gerzensee. Des prélèvements d'ADN permettront d'en savoir plus. Les résultats seront connus dans quelques semaines, selon la direction bernoise de l'environnement.

A la suite de l'attaque du début du mois, l'Union des paysans bernois réclamait le tir de l'animal s'il s'agissait de celui qui avait aussi tué huit moutons en décembre à Niedermuhlern (BE). Ce loup est un mâle désigné M 202 et qui a été repéré pour la dernière fois dans le canton du Valais. /ATS-fwo