Accident : perte de maîtrise dans les gorges de Court

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans les gorges de Court. Jeudi soir peu avant 21h45, celui-ci est entré en collision avec la bordure de la chaussée en prenant un virage à droite après le barrage. Il s’est arrêté plus loin sur ses quatre roues. Le véhicule était le seul impliqué dans l’accident.

Contactée par RJB, la police cantonale bernoise a indiqué vendredi que l’ambulance est intervenue sur place et a conduit le conducteur à l’hôpital pour un contrôle. Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés en raison d’un écoulement d’hydrocarbures. La route a dû être totalement fermée pendant plus d’une heure et demie. /ddc