Aller-retour à la frontière ukrainienne

Les élans de solidarité se multiplient pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Les collectes de dons et d’argent connaissent un incroyable succès dans la région. Il y a aussi celles et ceux qui décident de partir à la frontière pour apporter directement le matériel, et ramener des familles. Frédéric Charpié a fait le voyage il y a quelques jours. C’est à Moutier, le jeudi 3 mars, que nous l'avons rencontré, son bus et sa remorque parqués sur la place du Marché pour ce qui devait être l’un des trois points de récolte de matériel de la journée. Ça sera finalement le seul : l’appel lancé sur les réseaux sociaux a eu un écho phénoménal. A midi, les véhicules étaient pleins, mais des dizaines de sacs de vêtements et autres produits de première nécessité continuaient à affluer. Frédéric Charpié l’a bien compris, l’impact de cette guerre est très fort, jusqu’ici :