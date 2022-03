St-Imier : Motard grièvement blessé

Un motard fait une mauvaise chute à St-Imier. Le chauffeur du deux-roues circulait sur la route de Mont-Crosin en début d’après-midi au moment de l’accident. Pour des raisons encore indéterminées, il a chuté de son véhicule et a terminé sa course quelques mètres plus loin contre un talus.

Grièvement blessé, il a été pris en charge par des personnes présentes sur place avant l’arrivée des secours. Il a ensuite été héliporté à l’hôpital par une équipe de la Rega.

La route de Mont-Crosin est restée ouverte à la circulation malgré l’intervention des secouristes. Une enquête a été ouverte. /comm-ddc