Un retour et des nouveautés pour le Salon interjurassien de la formation

Le Salon interjurassien de la formation revient après quatre ans d’absence. La 11e édition de la manifestation se tiendra du 23 au 27 mars à la Halle des expositions de Delémont. Le salon avait dû être annulé en 2020 puis en 2021 en raison du Covid-19. Il regroupera une septantaine de stands sur plus de 8'000 mètres/carré avec environ 200 métiers et formations. Près de 3'500 élèves du Jura et de la partie francophone du canton de Berne sont attendus. La manifestation présentera plusieurs innovations comme la mise en place d’une application numérique et le regroupement des métiers et formation par domaines d’activités, soit en « villages ». La présence du secteur tertiaire a également été renforcée. Pour la présidente du Salon interjurassien de la formation, Anita Rion, pouvoir retrouver une édition en présentiel représente déjà une victoire en soi :