Une charrue sur la ligne de train

C’est à croire que le conducteur du tracteur voulait labourer les rails. Mais c’est à la suite d’une perte de maitrise du véhicule que la charrue s’est retrouvée sur les rails jeudi en fin d’après-midi à Crémines, à proximité des Escherts. Au moment de l’accident, le tracteur s’affairait dans un champ à côté de la ligne ferroviaire. Pour une raison indéterminée, le véhicule a glissé pour finir sa course en contrebas d’un talus, avec la charrue sur les voies. Le conducteur du tracteur n’a pas été blessé et a pu avertir à temps un train arrivant sur la ligne depuis Gänsbrunnen. Le convoi a pu repartir dans l’autre sens et les passagers sortir du train en gare de Gänsbrunnen. Le tracteur et la charrue ont dû être dégagés de leur emplacement à l’aide d’une grue. Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu durant plusieurs heures. /comm-aju