Moutier bouge à nouveau à l’heure du dîner

Il est à nouveau possible de faire du sport à midi à Moutier. La session de printemps de Midi Mouvement a repris cette semaine. Six disciplines sont au programme dont l’aqua-jogging, la course à pied ou encore le HIIT. Après plusieurs sessions chamboulées par la pandémie, les organisateurs sont optimistes et ont l’espoir de vivre une saison de printemps complète indiquaient-ils dans un communiqué récemment. Reste à savoir si le public va répondre présent. Fanny Meier, organisatrice de Midi Mouvement pour la Municipalité de Moutier.