Une place de jeux proche de l'état naturel pour l’école primaire du Sahligut

L’école primaire du Sahligut à Bienne aura bientôt une nouvelle place de jeux et de récréation. Celle-ci a été pensée dans le cadre d’un processus d’aménagement participatif impliquant les enfants et le corps enseignant de l’école. Outre une aire de jeux variée, elle offrira également une zone dédiée à la classe en plein air. Cette nouvelle place, sur le périmètre de l’école, est destinée aussi bien aux écoliers qu’aux enfants du quartier de Mâche. Elle sera réalisée au printemps et inaugurée à l’occasion d’une fête avant les vacances d’été 2022. Le Conseil municipal de Bienne a approuvé mercredi un crédit de 102'625 francs pour la réalisation de ce projet. Celui-ci est également cofinancé par la Fondation Roger Federer, par le biais de RADIX (la Fondation suisse pour la santé) et par des dons privés. Le montant total pour la réalisation de cette aire naturelle est d’environ 150'000 francs. /comm-sbo