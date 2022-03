Bienne a accueilli le School Dance Award bernois 2022

Plus de 300 jeunes ont enthousiasmé samedi le public du Palais des Congrès par leur créativité lors du School Dance Award bernois. Une compétition qui a vu le jour il y a 26 ans a précisé dimanche la Direction de la sécurité bernoise dans un communiqué. L’édition 2022 avait pour thème « Around the World » et 23 groupes d’élèves du canton de Berne y ont participé mais aucun francophone. Le public a répondu présent avec 700 personnes le matin et 700 aussi l’après-midi, tandis que 300 ont suivi le spectacle en ligne. Les groupes de danse « Girlshine », « The Emotions » et « Navy » sont les trois lauréats du School Dance Award cantonal 2022. Ils sont qualifiés pour la finale de la Suisse du nord-ouest qui se tiendra le week-end prochain à Bienne. Les cantons d’Argovie, de Berne, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville s’y affronteront. /comm-sbo