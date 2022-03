Ouverture d’un centre d’hébergement collectif à Reconvilier

Un nouveau centre d’hébergement collectif à Reconvilier ouvrira ses portes en avril prochain, indique lundi l’administration cantonale bernoise. En cours de rénovation, le bâtiment va être réutilisé pour héberger des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés. L’action sociale du canton de Berne a décidé de mettre le centre en service en raison « de la situation migratoire actuelle en Suisse et de l’augmentation attendue du nombre d’attributions de la Confédération aux cantons », précise le communiqué. Le Canton de Berne indique encore que le centre d’hébergement sera géré par la Croix-Rouge suisse du canton de Berne et que « la commune de Reconvilier est ouverte à ce projet et est favorable à une future collaboration ». /comm-fwo