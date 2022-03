Reconvilier veut sa Maison de l'enfance

La Maison de l'enfance doit être construite en béton et en bois, avec un toit couvert de panneaux photovoltaïques et un raccordement au chauffage à distance communal. L'école enfantine sera composée de quatre classes, avec une soixantaine d'élèves. De grandes surfaces modulables sont prévues pour l'EJC et la crèche. Enfin, le dernier étage sera occupé par la direction et le secrétariat scolaires. Chaque institution a été pensée pour accueillir davantage d'enfants en fonction du développement démographique de Reconvilier.

S'agissant du calendrier, le projet sera présenté à la population ce lundi 14 mars à 20h à la Salle des fêtes. Il est prévu que les citoyens se prononcent sur le crédit de 7,2 millions de francs ce printemps, probablement le 15 mai. Si tout se passe comme prévu, les travaux préparatoires pourraient être entamés à la fin de cette année pour une inauguration à la rentrée 2024. /oza