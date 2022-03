Des poules touchées par la maladie de Newcastle à Develier

Une exploitation avicole de Develier est frappée par la maladie de Newcastle. L’information a été communiquée ce mardi par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. La maladie s’est déclarée dans une exploitation qui compte environ 15'000 poules. Plusieurs mesures ont été mises en place. Elles prévoient l’abattage des tous les animaux de l’exploitation ainsi que la définition d’une zone de protection de trois kilomètres et d’une zone de surveillance de 10 kilomètres autour de la ferme. Des contrôles systématiques seront effectués rapidement dans le premier périmètre et selon différents critères dans le second.

Le dernier cas de maladie de Newcastle est apparu en Suisse en janvier dernier dans le canton de Zurich. Aucun indice ne laisse supposer qu’un lien existe avec le cas jurassien. La Suisse était indemne de cette épizootie depuis l’année 2017. Les signes typiques de la maladie se caractérisent par une réduction ou une interruption totale de la ponte ainsi que par des œufs à coquille trop fine et qui présentent des anomalies de couleur. La maladie est causée par un virus et touche aussi les oiseaux sauvages. Elle est hautement contagieuse et transmissible par l’air ou par contact direct. La maladie peut aussi se propager de manière indirecte par l’intermédiaire des personnes, des, des produits de la volaille ou des cartons à œufs. L’origine de la maladie n'est pas connue pour le moment.

La maladie de Newcastle se transmet rarement à l’être humain. Dans de rares cas, les personnes qui ont eu un contact direct et étroit avec des animaux malades peuvent développer une conjonctivite. La consommation de volaille ou d’œufs est sans risque. Quant à l’éleveur dont l’exploitation a été touchée, il pourra percevoir une indemnité censée couvrir l’achat de nouvelles poules. /comm