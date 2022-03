La Neuveville fait son cinéma vert

Le film phare de cette année est « One Earth – everything is connected », de Francesco De Augustinis. Il raconte des histoires apparemment éloignées les unes des autres, révélant comment tout est lié, dans un système complexe qui repose sur un équilibre fragile. Deux autres documentaires plus régionaux seront porposés : «La puissance de l’arbre» et «Héros ordinaires». Dans le premier, le spécialiste biennois en agroforesterie Ernst Zürcher pose son regard sur 36 espèces d’arbres de Suisse et montre comment ils peuvent être nos alliés dans le changement climatique. Le second film, «Héros ordinaires – Neuchâtel», met en lumière des personnes de la région. La réalisatrice est partie à la rencontre de Neuchâtelois qui oeuvrent au quotidien en faveur du développement durable. Pour Frédéric Schaer, le cinéma a pour vocation d'alimenter la réflexion :