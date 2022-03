Les Biennois invités à concevoir l'avenir de leur centre-ville

Concevoir l'avenir du centre-ville de Bienne en faisant appel à la population pour le rendre plus vivant et plus attrayant. C'est l'objectif du projet « Labcity » lancé par des acteurs privés avec le soutien de la Ville de Bienne.

Les centres-villes subissent des changements structurels du commerce de détail avec de nouveaux comportements en matière d'achats. Pour les deux bureaux biennois de relations publiques à l'origine de l'initiative « Labcity », il faut combler ce vide.

Dans le cadre de ce projet, des idées vont être élaborées avec des organisations et associations, ainsi qu'avec l'aide de la population avant d'être présentées au grand public cet été, ont précisé mardi les porteurs du projet.

Le but est de créer des lieux de rencontres, d'aménager les espaces du centre-ville de manière plus respectueuse du climat et de vouer davantage d'espaces à la culture et à la gastronomie. Les journées thématiques « La Ville de demain », qui auront lieu du 1er au 3 septembre, constitueront le point fort de ce projet. /ATS-fwo