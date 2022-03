Silver Dust avec KISS au Paléo !

C’est à la fois un rêve et une consécration pour Silver Dust et Kiki Crétin. Le groupe de rock jurassien prendra part au Paléo Festival de Nyon le même soir que KISS, le 19 juillet prochain. L’annonce a été faite ce mardi. Kiki Crétin, le guitariste et chanteur de la formation jurassienne, est un fan absolu du groupe américain de hard rock, célèbre pour ses costumes et ses maquillages extravagants. L’ancien gardien de but du HC Ajoie et du HC Bienne va ainsi pouvoir approcher les mythiques Paul Stanley, le chanteur et guitariste de KISS, et Gene Simmons, le bassiste du groupe.

KISS a vendu à ce jour plus de 150 millions de disques dans le monde et a sorti toute une série de hits impérissables comme « I was made for lovin’you », « Rock and roll all nite », « Shout it out loud » ou encore « Lick it up ». Pour Kiki Crétin alias Lord Campbell, se retrouver à l’affiche aux côtés de KISS constitue une sorte de rêve éveillé :