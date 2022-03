Guerre en Ukraine : accueil facilité à Berne

Le canton de Berne facilite l’accueil des réfugiés d’Ukraine sur son territoire. Le Conseil-exécutif a déclaré l’état de « situation tendue » pour permettre l’accueil d’un grand nombre de personnes en provenance du pays en guerre contre la Russie, a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi. Cette disposition permet à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration d’astreindre les préfectures à désigner, en collaboration avec les communes et dans un délai approprié, un certain nombre de places d’hébergement disponibles rapidement. /comm-ddc