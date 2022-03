La radio GRRIF fête ses 10 ans

Un anniversaire pour le groupe BNJ ! GRRIF, la « petite sœur radiophonique » de RJB, RFJ et RTN, fête ses 10 ans. Elle a vu le jour en mars 2012 et propose depuis lors une actualité décalée et une programmation musicale pointue. GRRIF organise pour son anniversaire divers événements, mais avant de parler de toutes ces surprises, la chef d’antenne Marie-Luce Alliman revient sur les débuts de cette radio, qui s’est toujours voulue unique en Suisse romande… et différente de tout ce qui a déjà pu se faire sur les ondes :