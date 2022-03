Une semaine contre le racisme à Bienne

Une semaine d’actions pour lutter contre le racisme. Le Service spécialisé de l’intégration de la Ville de Bienne met sur pied depuis ce samedi et jusqu’au 26 mars diverses activités sur le thème de la discrimination raciale. Expositions, spectacles, ateliers, divers événements sont prévus tout au long de ces sept jours. Une sensibilisation toujours autant utile, selon la déléguée à l’intégration de la ville de Bienne. Tamara Iskra voit des évolutions dans les témoignages qu’elle reçoit, car la parole se libère de plus en plus, notamment grâce aux mouvements comme Black Lives Matter :