Salon interjurassien de la formation : nos tables rondes

A l’occasion de la 11e édition du Salon interjurassien de la formation, les rédactions de RFJ et de RJB mettent sur pied des tables rondes autour de trois thématiques. Les discussions seront à suivre du mercredi 23 au vendredi 25 mars entre 13h et 13h30 sur le stand de RFJ et RJB ainsi qu’en direct sur notre antenne. /clo-gtr