Dans les dossiers : déstigmatiser la schizophrénie

Les journées de la schizophrénie ont débuté samedi dernier. Jusqu’à ce samedi, différents événements sont organisés partout en francophonie pour attirer l’attention du public sur cette maladie. Une maladie qui touche près de 85'000 personnes dans notre pays et qui est, selon l’association PositiveMinders à l’origine de ces journées, encore trop méconnue et stigmatisée. Le président de l’Association de familles et d’amis de personnes souffrant de schizophrénie (AFS) Berne-Neuchâtel, Hans-Christoph Schmidt, est venu nous parler dans La Matinale de cette situation qui perdure, même en 2022 :