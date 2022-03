La Suisse confrontée à la sécheresse

Et qui dit beau temps, dit aussi grillade. Mais avec cette sécheresse, le risque d’incendie existe. Il est de niveau 4 sur 5 au Tessin, selon le portail des dangers naturels de la Confédération. Ça se ressent aussi plus près de chez nous. On l’a vu lundi avec cet incendie de forêt qui s’est déclaré à St-Ursanne dans le Jura.