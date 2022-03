Plusieurs rues vont passer en zone 30 à Bienne

Introduction de mesures de modération du trafic à Bienne. Le Conseil municipal a indiqué mercredi dans un communiqué qu’il a décidé de créer des nouvelles zones 30 km/h. L’une se situera sur la partie sud de la rue de l’Eau. La partie sur également de la rue du Weissenstein est concernée. A noter que dans ce secteur, l’offre en stationnement public sera réduite de sept places afin d’introduire un contresens cyclable et de créer deux places de stationnement pour vélos et motos.De plus, la zone de rencontre existante à la rue des Œillets sera étendue au chemin des Écluses entre la rue du Général-Dufour et la rue Jakob-Stämpfli. La zone à 30 km/h et l’extension de la zone de rencontre seront mises en œuvre dès l’obtention de toutes les autorisations nécessaires.





Renforcement du sol du garage de la caserne de pompiers

A la suite d’un examen, il est apparu que la capacité portante du sol du garage où sont stationnés les grands camions des sapeurs-pompiers est trop faible. Par conséquent, le sol doit urgemment être renforcé. À cet effet, des lamelles FRP doivent être posées au plafond du sous-sol. Le Conseil municipal a approuvé mercredi un crédit d’engagement de 185’000 francs pour cette mesure d’urgence. /comm-sbo